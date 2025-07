Jabil | azienda Usa esce di scena 406 lavoratori verso Tme

Tempo di lettura: 2 minuti Giorni carichi di tensione mista a rassegnazione allo stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale Usa Jabil, dove da lunedì sono partite le operazioni di aggiornamento dei sistemi, con il connesso stop alla produzione, finalizzate alla cessione del sito con i 406 lavoratori alla Tme-AE (Tme Assembly Engeenering), nuova societĂ composta dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia, braccio operativo del Ministero dell’Economia. Un passaggio di consegne che dovrebbe essere visibile anche nei prossimi giorni con il cambio di insegna, e la rimozione della scritta Jabil. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Jabil: azienda Usa esce di scena, 406 lavoratori verso Tme

