Iveco venduta all' indiana Tata ma il suo settore difesa va a Leonardo per 1,7 miliardi

È la fine di un’epoca industriale: Exor, la holding della famiglia Agnelli, abbandona definitivamente il settore dei trasporti pesanti. E lo fa con un doppio colpo da manuale della finanza. In un solo giorno, liquida Iveco con due operazioni che ne ridisegnano il futuro. La parte civile — furgoni, camion e autobus — vola in India, nelle mani di Tata Motors, per 3,8 miliardi. Il ramo militare, Iveco Defence, passa a Leonardo per 1,7 miliardi. Totale: 5,5 miliardi di euro. Una mossa chirurgica, che da un lato consente a Exor di fare cassa e concentrarsi su investimenti a più alto rendimento, dall’altro ridefinisce gli equilibri del settore industriale europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iveco venduta all'indiana Tata (ma il suo settore difesa va a Leonardo per 1,7 miliardi)

