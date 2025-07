Iveco Group venduta all’indiana Tata Motors il settore difesa passa a Leonardo

Tata Motors e Iveco Group hanno annunciato un’intesa strategica che porterĂ alla nascita di un nuovo grande gruppo nel settore dei veicoli commerciali. Il piano prevede un’opa volontaria da circa 3,8 miliardi di euro, esclusi i proventi e le attivitĂ legate alla difesa, promossa da una nuova societĂ a responsabilitĂ limitata con sede nei Paesi Bassi e controllata interamente da Tata. Il consiglio di amministrazione di Iveco ha espresso pieno sostegno all’operazione, raccomandandone l’adesione. Exor, azionista di maggioranza relativa del gruppo con il 27,06 per cento del capitale e il 43,11 per cento dei diritti di voto, si è giĂ impegnata irrevocabilmente a partecipare all’offerta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iveco Group venduta all’indiana Tata Motors, il settore difesa passa a Leonardo

