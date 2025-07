Iveco Group passa all’indiana Tata Motors

(Adnkronos) – L'indiana Tata Motors acquista Iveco Group per 3,8 miliardi di euro. L'operazione, dopo l'ufficializzazione della cessione della divisione Iveco Defence a Leonardo. L'accordo, si sottolinea, punta a "creare un gruppo nel settore dei veicoli commerciali che avrĂ la portata, il portafoglio prodotti e la capacitĂ industriale per diventare un campione globale in questo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

