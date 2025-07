Iveco fonti Governo | garanzie tutela occupazione e filiera

Roma, 30 lug. (askanews) – “Il Governo sostiene investimenti esteri di qualità e seguirà da vicino l’evoluzione dell’operazione” Iveco-Tata “per garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e della filiera produttiva. L’Esecutivo resta disponibile a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per favorire un risultato utile alla nostra Nazione. In ogni caso, il Governo vigilerà per la tutela di ogni asset strategico ai sensi della disciplina vigente”. E’ quanto fanno sapere fonti di governo. “È stata annunciata oggi – proseguono le fonti – un’importante operazione industriale che apre nuove prospettive di crescita per il Gruppo Iveco, storica realtà italiana, e per i suoi lavoratori, attirando l’interesse di Tata Motors, grande gruppo multinazionale indiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Iveco verso la cessione in India. Per il governo serve il Golden Power - Lo storico marchio Iveco sul punto di cambiare proprietà: Exor conferma le trattative avanzate con Tata e Leonardo, mentre cresce l'attenzione del governo sulla tutela strategica dell'azienda. Segnala money.it