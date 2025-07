Iveco | divisione Difesa a Leonardo valore incluso debito 1,7 mld

Milano, 30 lug. (askanews) – Iveco ha firmato un accordo definitivo per la vendita del Business Defence (cioè i marchi Idv e Astra) a Leonardo, per un enterprise value di 1,7 miliardi di euro. L’operazione darà vita a un campione nazionale nel settore della difesa terrestre a livello europeo, con le dimensioni e le competenze necessarie per competere anche a livello globale. Il 7 febbraio 2025, Iveco Group ha annunciato che avrebbe separato il Business Defence da quello dei veicoli commerciali per assicurare a entrambi maggiore focalizzazione e flessibilità strategica. L’operazione annunciata oggi permetterà ai dipendenti di Idv e Astra di entrare in un’azienda significativamente più grande, che sarà meglio posizionata per investire e competere in un segmento di importanza strategica fondamentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leonardo-Rheinmetall, Bain e Indra: il duello per comprare la divisione difesa di Iveco - La divisione difesa di Iveco è in vendita e il duello per la sua acquisizione è a tutto campo. La casa produttrice di veicoli commerciali e camion di proprietà del gruppo Exor ha messo sul mercato la divisione Iveco Defence Vehicle, per la quale si sono per ora palesate tre proposte d’acquisto.

Il rebus Iveco tra il futuro della Difesa e le mire indiane - Iveco è in vendita: Exor ha deciso di aprire le trattative per la cessione di uno dei suoi principali asset, l’azienda leader in Italia per la produzione di veicoli commerciali e furgoni che negli anni ha rappresentato un perno importante degli affari del gruppo guidato da John Elkann.

Iveco verso cessione veicoli militari, pole Leonardo per acquisizione; Iveco, accordo per cessione divisione difesa a Leonardo, enterprise value 1,7 mld euro; Iveco Group vende la divisione difesa a Leonardo per 1,7 miliardi di euro.

Iveco diventa indiana. Comprata da Tata per 3,8 miliardi, ma il settore difesa passa a Leonardo - Il settore dei veicoli commerciali passerà a Tata Motors mentre quello della difesa sarà ceduto all’italiana Leonardo (per 1,7 miliardi) che ha registrato un boom di ordini nei primi sei mesi dell’ann ... Come scrive msn.com

Tata compra Iveco, ma il settore difesa finisce nelle mani di Leonardo - Iveco Defence nel primo trimestre del 2026 passerà alla società controllata dal Tesoro: i veicoli militari ... Si legge su repubblica.it