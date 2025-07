Iveco diventa indiana Comprata da Tata per 3,8 miliardi ma il settore difesa passa a Leonardo

Roma, 30 luglio 2025 –  Iveco non sarĂ piĂą controllato da Exor (famiglia Agnelli) che ne detiene circa il 27%. Il gruppo Iveco, esclusa la divisione Difesa Idv che sarĂ ceduta a Leonardo, sarĂ infatti rilevato dal gruppo indiano Tata Motors sulla base di una valutazione di circa 3,8 miliardi di euro. Iveco Group e l'indiana Tata Motors hanno infatti raggiunto un accordo per la creazione di “un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacitĂ industriale necessari per diventare leader mondiali in questo settore dinamico”. 'Il cda sta valutando attentamente tutti gli aspetti' L'offerta pubblica di acquisto volontaria prevista sarĂ effettuata da Tml Cv Holdings Pte, o una nuova societĂ a responsabilitĂ limitata che sarĂ costituita secondo il diritto olandese, che sarĂ interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Tata Motors. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iveco diventa indiana. Comprata da Tata per 3,8 miliardi, ma il settore difesa passa a Leonardo

In questa notizia si parla di: iveco - tata - indiana - miliardi

Exor può vendere Iveco: in prima fila c’è Tata Motors - Exor potrebbe vendere interamente Iveco e in pole position sembra esserci l’indiana Tata Motors. A rivelarlo è l’agenzia Reuters, che ha spiegato come il gruppo automobilistico sarebbe interessata non alla divisione difesa ma a quella dedicata alla produzione di autobus e mezzi pesanti.

Iveco chiude col botto in Piazza Affari (+8,32%), effetto Tata - Ha fatto il botto Iveco in Piazza Affari in chiusura di seduta su ipotesi di cessione da parte di Exor.

Iveco in vendita, Elkann verso l’accordo con l’indiana Tata Motors - La famiglia Agnelli-Elkann starebbe valutando di vendere Iveco. L’azienda produce mezzi pesanti, autobus e motori ed è di proprietà della holding Exor, la stessa che controlla Stellantis e Ferrari.

Iveco Group è stata venduta all'indiana Tata Motors per 3,8 miliardi #ANSA Vai su X

L'Italia a chiesto a Meta, X e LinkedIn di pagare 1 miliardi di euro di Iva, ma la ragione per cui l'ha fatto potrebbe mettere a rischio anche le trattative sui dazi con gli Usa Vai su Facebook

Exor, doppia cessione: Iveco all’indiana Tata Motors per 3,8 miliardi e la divisione Difesa a Leonardo per 1,7 miliardi; Iveco Group venduta all'indiana Tata Motors per 3,8 miliardi; Iveco Group passa all’indiana Tata Motors per 3,8 miliardi dopo opa. E Leonardo acquista Iveco Defenc....

Iveco diventa indiana. Comprata da Tata per 3,8 miliardi, ma il settore difesa passa a Leonardo - Il settore dei veicoli commerciali passerà a Tata Motors mentre quello della difesa sarà ceduto all’italiana Leonardo (per 1,7 miliardi) che ha registrato un boom di ordini nei primi sei mesi dell’ann ... Da quotidiano.net

Iveco Group passa all’indiana Tata Motors per 3,8 miliardi dopo opa. E Leonardo acquista Iveco Defence per 1,7 miliardi - L'indiana Tata lancia l'opa volontaria e acquisisce il gruppo Iveco per 3,8 miliardi di euro ma ciò avverrà solo dopo la cessione dell'attività difesa di Iveco (Defence) a Leonardo per 1,7 miliardi. msn.com scrive