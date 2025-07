Iveco a Tata per 3,8 miliardi dopo Ops

L'accordo raggiunto tra Tata Motors e Iveco Group prevede "la creazione di un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacitĂ industriale necessari per affermarsi come leader globale in questo settore dinamico". Lo spiegano le due societĂ in una nota congiunta. L' offerta pubblica di acquisto volontaria - che avrĂ un corrispettivo totale di circa 3,8 miliardi di euro per il gruppo Iveco, escludendo le attivitĂ di difesa e i proventi netti derivanti dalle attivitĂ di difesa - sarĂ promossa da una nuova societĂ a responsabilitĂ limitata di diritto olandese che sarĂ interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Tata Motors. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Exor può vendere Iveco: in prima fila c’è Tata Motors - Exor potrebbe vendere interamente Iveco e in pole position sembra esserci l’indiana Tata Motors. A rivelarlo è l’agenzia Reuters, che ha spiegato come il gruppo automobilistico sarebbe interessata non alla divisione difesa ma a quella dedicata alla produzione di autobus e mezzi pesanti.

Iveco chiude col botto in Piazza Affari (+8,32%), effetto Tata - Ha fatto il botto Iveco in Piazza Affari in chiusura di seduta su ipotesi di cessione da parte di Exor.

Iveco in vendita, Elkann verso l’accordo con l’indiana Tata Motors - La famiglia Agnelli-Elkann starebbe valutando di vendere Iveco. L’azienda produce mezzi pesanti, autobus e motori ed è di proprietà della holding Exor, la stessa che controlla Stellantis e Ferrari.

Ho interrogato il ministro Urso sul futuro dello stabilimento Stellantis di Atessa e sulla possibile cessione di IVECO a Tata Motors Small Trucks. Le risposte non sono state rassicuranti: nessuna certezza sulle prospettive industriali né sui piani per l’automotive in Vai su Facebook

