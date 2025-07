Italia inarrestabile | batte Cuba e vola in Final four di Nations League

I campioni del mondo di De Giorgi vincono 3-1 i quarti e approdano in semifinale, dove sono attesi dalla vincente della sfida tra Francia e Slovenia. Michieletto con 18 punti e Rychlicki con 16 i top scorer della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia inarrestabile: batte Cuba e vola in Final four di Nations League

