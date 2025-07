Italia in declino demografico un sistema sociale al bivio

Nel nostro Paese è in atto una crisi che avrà ricadute pesanti sul futuro, sulle condizioni di benessere e sul mercato del lavoro, ma di cui se ne parla poco, troppo poco. Eppure la crisi demografica non è più una sorpresa: è un dato di fatto, di cui occorre prendere consapevolezza. Da anni muoiono più persone di quante ne nascano. Nel 2023 sono venuti al mondo meno di 400.000 bambini, mentre i decessi hanno superato quota 650.000. Non è un’eccezione, ma una tendenza iniziata nel 2007 che ha ribaltato la piramide delle età . Oggi l’Italia è tra i Paesi più anziani al mondo, con un’età media superiore ai 47 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Italia in declino demografico, un sistema sociale al bivio

In questa notizia si parla di: italia - declino - demografico - sistema

Declino della fecondità e posticipo di maternità : analisi generazionale in Italia - La recente analisi demografica evidenzia un quadro in continua evoluzione, caratterizzato dalla fecondità bassa e tardiva che contraddistingue la seconda transizione demografica.

Ex Ilva, gli errori sull’acciaio e il declino industriale dell’Italia - Nel grande romanzo industriale italiano l’ acciaio è sempre stato uno dei protagonisti più coriacei. Ma negli ultimi anni, più che a una storia epica, sembra di assistere a una tragicommedia: quella dell’Italia che si scopre improvvisamente dipendente dai forni elettrici e dal prezzo ballerino e dalla qualità variabile del rottame.

Italia, un movimento calcistico in declino e quell'amore per la maglia azzurra da ritrovare - L'Italia del pallone è a un bivio. Un bivio da non sbagliare, un bivio in cui il movimento arriva dopo aver attraversato una serie di tornanti e di curve pericolose in cui più volte si è assistito a cadute fragorose.

Scatta l'allarme demografico in Italia Vai su Facebook

Italia in declino demografico, un sistema sociale al bivio; Calo demografico in Italia: quale futuro per la previdenza?; La mappa che mostra il nuovo terremoto che colpirà l'Italia.

L'Italia verso il declino demografico: nel 2050 quattro milioni di abitanti in meno - Le ultime proiezioni Istat , aggiornate al 2024, dipingono un futuro in cui l’Italia dovrà fare i conti con una crisi demografica senza precedenti. Segnala informazione.it

Quanti saremo in Italia nel 2050 e perché è un enorme problema - Il nuovo allarme demografico dell’Istat: in Italia tra 25 anni la popolazione sarà di 54,7 milioni di abitanti (meno 4 milioni rispetto ad oggi) ... Scrive fanpage.it