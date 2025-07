Italia d' oro | trionfo di Pellacani-Santoro trionfano nei tuffi e Cerasuolo nella rana

Un'Italia tutta d'oro quella in acqua ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. Nei tuffi Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308.13 ed entrano nella storia. Mai l'Italia si era spinta così in alto con una coppia. Simone Cerasuolo invece ha conquistato l'oro nei 50 metri rana. Nei tuffi, finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Adesso ci sono anche il presente e futuro dei tuffi azzurri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia d'oro: trionfo di Pellacani-Santoro trionfano nei tuffi e Cerasuolo nella rana

In questa notizia si parla di: italia - tuffi - cerasuolo - rana

#Singapore2025 Grande vittoria per Simone #Cerasuolo: ha vinto la medaglia d'#Oro nei 50 rana. E' il primo italiano a conquistarla. La gioia nelle sue parole "Ci tenevo un sacco a farcela. Ci ho messo lavoro e umiltà ". Vai su Facebook

CERASUOLO OROOO DA URLO!!! QUI SI FA LA STORIAAA 50 rana da brividi! Simone sfreccia con un'accelerazione da paura, fa saltare il banco in 26"54 e si laurea campione del mondo @DBM_Media #azzurri #federnuoto #italnuoto #swimming Vai su X

