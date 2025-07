Italia-Cuba oggi in tv Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Oggi mercoledì 30 luglio (ore 09.00) si gioca Italia-Cuba, quarto di finale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) inizia la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, a cui gli azzurri si sono qualificati grazie al secondo posto ottenuto nella fase preliminari con dieci vittorie ottenute su dodici incontri disputati. I Campioni del Mondo si presenteranno con grandi ambizioni agli atti conclusivi e proveranno a emulare quanto fatto dalle donne pochi giorni fa. La nostra Nazionale partirĂ con i favori del pronostico, ma non dovrĂ sottovalutare la sempre arrembante compagine caraibica, che ha i mezzi per poter impensierire le big e che ha concluso al settimo posto la fase a girone unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

