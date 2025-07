Italia chiede alla Ue di accedere ai prestiti per la difesa

L'Italia ha chiesto di poter accedere a Safe, lo strumento ideato da Bruxelles per contrarre prestiti per la difesa previsti dal piano ReArm Europe. Si tratta di un prestito i cui rimborsi possono essere spalmati in 45 anni anni. Fonti di governo confermano quanto anticipato da alcuni media nelle scorse ore. La lettera del governo italiano sarebbe stata inviata alla Commissione nella notte: la decisione è stata presa durante un vertice - tenutosi ieri in primissima mattinata - tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e tra gli altri il ministro della Difesa Guido Crosetto.

L'Italia chiederà di accedere ai prestiti Safe messi a disposizione dall'Ue nell'ambito del programma ReArm Europe per aumentare le spese militari. È quanto avrebbe deciso il governo Meloni in un vertice nella tarda serata di martedì, secondo quanto riportan

Riarmo Italia, Meloni aderisce al fondo Safe: prestito da 150 miliardi dall'Ue - L'Italia ha deciso per l'adesione al fondo Safe, che metterà a disposizione degli Stati 150 miliardi di euro da investire nella difesa e nell'integrazione degli eserciti europei

Difesa, l'Italia aderisce al fondo Safe: accederà ai prestiti Ue per il riarmo - Martedì 29 luglio vertice a Palazzo Chigi con Meloni, i vice e i ministri Giorgetti, Crosetto e Foti.