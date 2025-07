Italbasket DiVincenzo out per gli Europei per colpa di un infortunio

Roma, 30 luglio 2025 - Doccia gelata per l'Italbasket, che agli Europei non potrĂ contare su Donte DiVincenzo. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves non potrĂ rispondere alla convocazione per il riacutizzarsi di un infortunio in questi giorni. “Ciao a tutti, voglio dirvi quanto io sia felice ed emozionato di diventare finalmente cittadino italiano - le parole del classe '97 in un video trasmesso durante la conferenza stampa odierna del coordinatore delle AttivitĂ del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome e del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco - Per questo voglio ringraziare la Federazione e le Istituzioni italiane per aver fatto accadere tutto ciò in tempi record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

