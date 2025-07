Ita nuovo piano al 2030 punta su lungo raggio

Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways, nella seduta del 30 luglio 2025, ha approvato il piano industriale 2026-2030 della compagnia. Il piano, si legge, prevede una crescita soprattutto nel settore di lungo raggio e l'ampliamento delle destinazioni intercontinentali in partenza dall'hub di Roma Fiumicino. Tre, piĂą in generale, le direttrici strategiche fondamentali del Piano: rafforzamento della posizione competitiva, sviluppo del network e della flotta, consolidamento nel gruppo Lufthansa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ita, nuovo piano al 2030, punta su lungo raggio

