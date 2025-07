It | Welcome to Derry | quando esce la serie tratta dal romanzo di Stephen King

(askanews) – Arriverà da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW It: Welcome to Derry, l’attesa serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, basata sul romanzo best seller, pubblicato nel 1986, del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King. La serie, diretta in gran parte da Andy Muschietti, e da lui sviluppata insieme a Barbara Muschietti ( It, It – Capitolo due, The Flash ) e Jason Fuchs ( It – Capitolo due, Wonder Woman, Argylle ), è ambientata nell’universo di It di Stephen King. It: Welcome to Derry espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi It (2017) e It – Capitolo due (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “It: Welcome to Derry”: quando esce la serie tratta dal romanzo di Stephen King

