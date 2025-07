Istat fatturato in calo a maggio per industria e servizi

A maggio il fatturato dell'industria italiana, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali del 2,2% in valore e del 2,3% in volume. Calo anche nei servizi: dello 0,9% in valore e dello 0,4% in volume. Lo rende noto l' Istat aggiungendo che anche su base tendenziale il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione dell'1,8% in valore e del 2,6% in volume. Bene invece i servizi con incrementi tendenziali dello 0,8% in valore e dello 0,4% in volume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Istat, fatturato in calo a maggio per industria e servizi

In questa notizia si parla di: fatturato - industria - servizi - istat

Industria reggiana in flessione nel 2025. Diminuisce il fatturato - Tempi duri per l’industria reggiana. Nei primi tre mesi del 2025 la produzione è calata del 3,6% e il fatturato del -4,2%.

Industria manifatturiera italiana: fatturato previsto di 1.143 miliardi nel 2024 - Il Centro Studi di Intesa Sanpaolo prevede un fatturato di 1.143 miliardi di euro per l' industria manifatturiera italiana a fine anno, "stabile sui livelli del 2024 a prezzi costanti" e in crescita di 229 miliardi rispetto al 2029.

Intesa Sanpaolo: Il fatturato dell’industria manifatturiera italiana a quota 1.143 mld nel 2025 (+1,8%) - Nel 2025 l’industria manifatturiera italiana si stabilizzerà sui livelli di fatturato 2024 a prezzi costanti, con performance più brillanti per la farmaceutica (il tendenziale è in aumento del 2,4 per cento), per la meccanica (+1,7 per cento) e il largo consumo (1,2 per cento), e registrerà una modesta crescita del fatturato a prezzi correnti (+1,8 per cento) attestandosi sui 1.

Confindustria Moda Vai su Facebook

Istat, fatturato in calo a maggio per industria e servizi; Istat: ad aprile il fatturato dell’industria cresce dell’1,5%, +1,1% su base annua. Bene i servizi; Istat su fatturato, fiducia e prezzi alla produzione: quadro misto.

Istat, fatturato in calo a maggio per industria e servizi - A maggio il fatturato dell'industria italiana, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali del 2,2% in valore e del 2,3% in volume. quotidiano.net scrive

Industria, ISTAT: a maggio torna a scendere il fatturato - A maggio 2025 tornano a diminuire, su base mensile, sia l’indice destagionalizzato del fatturato dell’industria sia quello dei servizi; le flessioni, spiega l'ISTAT, hanno caratterizzato ... Lo riporta teleborsa.it