Israele-Palestina la Dichiarazione di New York | l’ultimo tentativo per la pace?

Tra i corridoi di vetro del Palazzo di Vetro a New York, si ha la strana sensazione di un dĂ©jĂ -vu. Quante volte in questi ultimi trent’anni abbiamo sentito annunciare “piani per la pace”, “roadmap”, “soluzioni definitive”? Eppure, oggi come oggi, con la polvere degli edifici di Gaza ancora sospesa nell’aria e il lutto fresco in tante famiglie israeliane e palestinesi, c’è qualcosa di diverso in questa Dichiarazione congiunta franco-saudita. Forse è la disperazione. O forse la consapevolezza che, dopo il 7 ottobre e la spaventosa reazione israeliana, il conflitto ha raggiunto un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Israele-Palestina, la “Dichiarazione di New York”: l’ultimo tentativo per la pace?

MEDIO ORIENTE Dichiarazione di New York: il nuovo piano Onu per lo Stato palestinese con la pace a Gaza; Australia e Nuova Zelanda pronte a riconoscere lo Stato della Palestina se Israele non accetta la pace; La Lega Araba condanna il 7 ottobre, chiede a Hamas di disarmare e lasciare Gaza, per uno Stato palestinese.

