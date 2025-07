Israele economia lavoro Pombeni ci spiega cosa rischia una sinistra ostaggio di un passato tossico

Accade in questi giorni al Mulino, associazione e rivista emblema della sinistra bolognese e non solo: tra i soci e ai vertici si discute, e con toni accesi, a proposito di Gaza e della definizione.

La sinistra resta in silenzio sul "bast..." a La Russa. Ma scatena il caos per boicottare Israele - Un clima da stadio: insulti a ripetizione, risse e spintoni. Insomma il campo largo sull'orlo di una crisi di nervi: non è un film, ma un racconto in presa diretta.

La sinistra Ue chiede ritorsioni contro Israele e pressa von der Leyen: “Basta doppi standard, sostenere Gaza come Kiev” - Genocidio, piano di sterminio, sanzioni ed embargo. Termini che non si erano mai sentiti, tutti insieme, all’interno dell’aula del Parlamento europeo in riferimento a Israele.

Partiti di sinistra greci chiedono al governo di cessare cooperazione militare con Israele - In una dichiarazione congiunta, quattro partiti di sinistra greci dell'opposizione hanno esortato il governo guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis a " cessare la cooperazione militare con lo Stato di Israele " e a "condannare in modo esplicito e inequivocabile i crimini commessi dallo Stato di Israele contro il popolo palestinese ".

"La sinistra è contro Israele, ora con Fi lavoro alla pace" - "La sinistra è contro Israele, ora con Fi lavoro alla pace" Il primogenito di Liliana Segre Alberto Belli Paci denuncia il clima d’odio. ilgiornale.it scrive