Ispezione al carcere San Vittore di Milano il Consigliere Paladini | Oltre 50 episodi d'autolesionismo a settimana

Luca Paladini, Consigliere della Regione Lombardia, ha effettuato una visita ispettiva con l'Associazione Luca Coscioni e l'Associazione Enzo Tortora, alla casa circondariale di San Vittore di Milano. Il quadro che emerge dal suo resoconto è "un sistema fallimentare" che fa di questo luogo "una vera e propria discarica sociale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vittore - milano - consigliere - paladini

Camarda in visita all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano | VIDEO - Ieri Francesco Camarda ha portato il suo saluto ai bambini in cura presso il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.

Carceri, sindaco di Milano su condizioni di San Vittore - "Io San Vittore, ogni tanto, lo visito e le condizioni non sono dignitose". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno sul carcere che si è tenuto questa mattina a Milano.

Per Sala è il momento di trasferire San Vittore fuori dal centro di Milano - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha aperto all'idea di trasferire in un'altra struttura, lontano dal centro città , il carcere di San Vittore per renderlo più vivibile, meno sovraffollato e con condizioni più dignitose per i detenuti.

Soltanto negli ultimi sei mesi all'ospedale Sandro Pertini di Roma circa 200 interventi chirurgici programmati sono stati cancellati. È l'oggetto di un'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale del Partito democratico Massimiliano Valeriani al pr Vai su Facebook

Ispezione al carcere San Vittore di Milano, il Consigliere Paladini: Oltre 50 episodi d'autolesionismo a settimana; Sovraffollamento carceri, Astuti (PD): Chiesta seduta straordinaria di Consiglio.

Ispezione al carcere San Vittore di Milano, il Consigliere Paladini: “Oltre 50 episodi d’autolesionismo a settimana” - Luca Paladini, Consigliere della Regione Lombardia, ha effettuato una visita ispettiva con l’Associazione Luca Coscioni e l’Associazione Enzo Tortora, alla casa circondariale di San Vittore di Milano. Come scrive fanpage.it

Consiglieri comunali visitano il carcere di San Vittore a Milano ... - Oggi la Sottocommissione Carceri del Comune di Milano ha effettuato un sopralluogo nel carcere di San Vittore, dove lunedì mattina si è suicidato un ragazzo di 22 anni. Riporta fanpage.it