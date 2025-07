Iron Maiden è morto il primo cantante Paul Mario Day

Nel giorno dei funerali di Ozzy Osbourne, la musica metal piange un altro artista. È morto a 69 anni Paul Mario Day, primo cantante degli Iron Maiden. A darne notizia, come riporta Billboard, alcuni ex compagni musicisti con cui ha condiviso la scena e gli studi di registrazione nell'era della new wave britannica. L'artista, che non ha mai smesso di esibirsi in pubblico, è deceduto dopo una lunga malattia nella sua abitazione in Australia, dove si era trasferito una volta lasciata l'Inghilterra negli Anni 80. «Ha giocato un ruolo fondamentale per il genere sin da quando suonava nei Maiden», si legge sulla pagina social dei More, band che Mario Day aveva fondato negli Anni 80.

