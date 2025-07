Iron fist torna su disney con una protagonista donna

l’espansione dell’universo marvel: il ritorno di iron fist in una veste femminile. Il panorama dell’universo Marvel si arricchisce continuamente di nuove produzioni, tra film, serie e contenuti animati che approfondiscono la mitologia del franchise. Tra le novitĂ piĂą attese emerge il ritorno di Iron Fist, uno dei personaggi piĂą iconici e misteriosi del comparto “mistico” del Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa volta, la sua presenza assume una sfumatura innovativa, con un cambio di protagonista che promette di sorprendere i fan. la prima interpretazione femminile di iron fist nel canone marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Iron fist torna su disney con una protagonista donna

Avengers: Doomsday, Anthony Mackie svela un video dal set, nuove voci su Captain Marvel, Iron Fist e Luke Cage - L'interprete di Sam Wilson ha condiviso un video che svela un set innevato, mentre nuove voci anticipano la possibile presenza nel film di Captain Marvel, Iron Fist e Luke Cage.

Il ritorno di Iron Fist nel MCU: le opzioni migliori (e quella definitiva) - Con il ritorno in scena di Daredevil, Punisher e Jessica Jones, resta una grande incognita nell’universo Marvel: cosa fare con Iron Fist? Il protettore di K’un Lun, il guerriero dal pugno d’acciaio, è scomparso dai radar dal 2018, ma il suo destino potrebbe finalmente intrecciarsi di nuovo con quello del MCU.

Daredevil: Rinascita, Luke Cage e Iron Fist appariranno nella stagione 2? Fan impazziti sui social - La seconda stagione della serie, per stessa ammissione di Charlie Cox, sarà infarcita di diversi cameo dei personaggi Marvel Dopo mesi di voci e speculazioni, recentemente è arrivata la conferma che Krysten Ritter tornerà nei panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma l'Uomo senza Paura (Charlie Cox) sarà supportato anche dal resto dei Defenders? Le riprese della seconda stagione della serie revival di Disney+ sono ancora in corso a New York e sia Mike Colter (Luke Cage) che Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) hanno confermato di trovarsi nella Grande Mela tramite i rispettivi post sui social media (Colter ha anche lasciato un commento sulla foto pubblicata da Jones).

