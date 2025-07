Iren designati i membri da inserire nei board delle controllate

Il consiglio di amministrazione di Iren ha designato i candidati per i board delle quattro società capofila di business Iren Ambiente, Iren Energia, Iren Mercato e Ireti. Il board di Iren Ambiente sarà formato da Enzo Lavolta (presidente), Eugenio Bertolini (confermato a.d.) e Stefano Borotti. Il board di Iren Energia sarà formato da Cristina Battaglia (presidente), Giuseppe Bergesio (confermato a.d.) e Claudio Guidetti. Il board di Iren Mercato sarà formato da Luigino Montarsolo (presidente), Gianluca Bufo (confermato a.d.) e Giulio Prando. Il board di Ireti sarà formato da Giacomo Malmesi (confermato presidente), Fabio Giuseppini (confermato a. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iren - board - designati - membri

Iren, designati i membri da inserire nei board delle controllate; Iren, designati i board delle società controllate Claudio Guidetti entra in Iren Energia; Rinnovo CdA 2025 aziende pubbliche: da Snam, Italgas, Iren, Fincantieri ad ASPI, Sace, Simest e Invitalia, in attesa di nomine o riconferme per 90 board.