Io sono Farah spoiler e analisi | perché Farah è scappata dall’Iran

Nella trama della serie TV Io sono Farah ci stiamo soffermando su vari dettagli legati ai protagonisti, ma c’è una domanda che si fanno molti telespettatori nel frattempo. PerchĂ© Farah è fuggita dall’Iran? Per capirlo bisogna tornare indietro di sei anni, fino al presente. La donna, all’epoca 22enne, svolgeva il lavoro di chirurgo sul suolo iraniano e stava al fianco del padre del figlio Karim?ah, ovvero Berhan. A un certo punto, si è ritrovata costretta a fuggire, iniziando un viaggio con destinazione la Francia. Una volta giunta in Turchia, però, ha scoperto di essere incinta e ha deciso di restare a Istanbul, senza documenti e lavorando illegalmente come donna delle pulizie. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah spoiler e analisi: perchĂ© Farah è scappata dall’Iran

In questa notizia si parla di: farah - sono - iran - spoiler

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha giĂ conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

Io sono Farah anticipazioni: Farah assiste all’omicidio di Alperen e tenta di fuggire ma…; Io sono Farah anticipazioni: Farah assiste all’omicidio di Alperen e tenta di fuggire ma…; Io sono Farah è una storia vera?/ A chi s'ispira soap turca: remake La chica che limpia e vicende reali.

Io sono Farah anticipazioni: Farah assiste all’omicidio di Alperen e tenta di fuggire ma… - Un omicidio darà il via a tutto l’intreccio narrativo di Io Sono Farah, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15. Si legge su msn.com