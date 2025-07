Milano, 30 luglio 2025 –  Lucia e Rosario sono usciti da Temptation Island 2025 insieme e con il proposito di andare a convivere, ma cosa è successo un mese dopo la fine del programma? “Non siamo ancora andati a convivere, anche se stiamo insieme – racconta Lucia al conduttore Filippo Bisciglia -. Una volta uscita dal villaggio, mi sono ritrovata un Rosario diverso: una persona gelosa e anche poco ragionevole. Prima era comprensivo, era una persona con cui potevo confrontarmi su temi anche importanti. Lui fuori non ha creduto che i miei atteggiamenti con Andrea fossero stati fatti apposta per suscitare in lui una reazione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intrigo a Temptation Island, Lucia e Rosario stanno ancora insieme? Le chat, la convivenza e le rivelazioni del single Andrea