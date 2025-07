Intesa Sanpaolo | utile 1° semestre supera 5,2 miliardi rivede stima 2025

Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo semestre dell’anno con utili per oltre 5,2 miliardi, confermando la capacità di generare una redditività solida e sostenibile. La banca guidata da Carlo Messina ha anche rivisto al rialzo le stime di utile per l’anno in corso, ben oltre i 9 miliardi di euro. I risultati del semestre. Il risultato netto consolidato di Intesa Sanpaolo nel primo semestre è pari a 5,216 miliardi di euro e si confronta con quello pari a 4,766 miliardi del primo semestre 2024. Il risultato corrente lordo è pari a 7,956 miliardi di euro, rispetto a 7,744 miliardi del primo semestre 2024, mentre  il risultato della gestione operativa ammonta a 8,547 miliardi di euro, in crescita dell’ 1,9% rispetto ai 8,387 miliardi del primo semestre 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Intesa Sanpaolo: utile 1° semestre supera 5,2 miliardi, rivede stima 2025

Saipem, ricavi per oltre 7,2 miliardi nel semestre, utile +18,6% - Saipem ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi in crescita del 12,4% a 7,21 miliardi. Il margine operativo lordo è salito del 35,2% a 764 milioni e il risultato netto del 18,6% a 140 milioni.

Mercato M&A in Italia: circa 30 miliardi di operazioni chiuse in primo semestre - Nel secondo trimestre dell’anno, mercato M&A pressoché in linea con i risultati dello scorso anno in termini di controvalori, mentre si riduce il numero di operazioni.

La raccolta di Fineco nel semestre al record di 6,6 miliardi - A giugno la raccolta di Fineco si conferma solida a 848 milioni con i nuovi clienti che nel mese sono aumentati del 39% anno su anno.

Intesa Sanpaolo, utile a 5,2 miliardi nel semestre (+9,4%). La guidance 2025 supera 9 miliardi. Ai soci cedole per 3,7 miliardi - La banca chiude i primi sei mesi con la gestione operativa a 7,4 miliardi (+1,9%) e proventi netti per 13,8 miliardi (+1,1%).

