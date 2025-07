Intesa Sanpaolo nel primo semestre i migliori risultati di sempre e il titolo vola in Borsa

Intesa Sanpaolo comunica che nel primo semestre 2025 ha registrato il miglior risultato netto semestrale di sempre €5,2 miliardi, con un ROE annualizzato pari al 20% e con un livello record per ricavi, Commissioni e Attività assicurativa. Gli eccellenti risultati (grazie al quale il titolo è salito del 3,5% a 5,38 euro) consentono di migliorare la guidance di risultato netto per il 2025 a ben oltre 9 miliardi, includendo le azioni manageriali del 4° trimestre per rafforzare la profittabilità futura. Intesa Sanpaolo offre uno dei dividend yield più elevati nel settore bancario europeo e un cash payout ratio del 70%; i dividendi cash maturati nel 1° semestre sono pari a circa €3,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

