Intesa oltre le attese utile semestre a 5,2 miliardi

Intesa Sanpaolo batte le attese e chiude il primo semestre dell'anno con l'utile netto a 5,2 miliardi di euro, in crescita del 9,4% rispetto ai 4,77 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Nel secondo trimestre l'utile netto si attesta a 2,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,5 miliardi del secondo trimestre del 2024. Il piano di impresa 2022-2025 è prossimo al completamento, con una prospettiva di utile netto per il 2025 migliorata a ben oltre 9 miliardi di euro includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell'anno per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

