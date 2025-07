Intesa dazi Usa-Ue Draghi non si esprime | il silenzio vale più di mille parole?

Draghi non parla, non si esprime sull'accordo bollato tra Bruxelles e Washington, ma i suoi ex ministri sì: criticano l'accordo commerciale Ue-Usa dazi, definito asimmetrico e contrario alla linea dell’ex premier. "Rileggete il suo piano", dicono, dove si chiedeva equità per le imprese di entrambe le sponde dell'Atlantico. I draghiani sussurrano: “Mario aveva avvisato Bruxelles.". Intanto Nordio, sull’America, cita Churchill e sintetizza a suo modo l'esito dell'accordo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Intesa dazi Usa-Ue, Draghi non si esprime: il silenzio vale più di mille parole?

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar - Donald Trump e Mohammed bin Salman firmano un accordo economico strategico: Riad si impegna a investire 600 miliardi negli Usa

Draghi: «Con i dazi siamo al punto di rottura. Serve accordo con Usa, ma nulla tornerà come prima» - Cambiamenti sono in corso da «diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe.

Draghi e Mattarella, scossa all'Ue sui dazi: agire, stare fermi non è più un'opzione - Cambiamenti sono in corso da «diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe.

I nodi dell'intesa sui dazi - Federico Fubini, con sintesi micidiale, riassume così il «più grande deal mai concluso» annunciato domenica dal presidente americano Donald Trump: quel ... Come scrive corriere.it

Dazi Usa, Giorgetti spinge sull'intesa: «L'Europa chiuda al più ... - Dazi Usa, Giorgetti spinge sull'intesa: «L'Europa chiuda al più presto sul 10%» Intanto Apple tratta con Bruxelles per scongiurare la maxi- Si legge su ilmessaggero.it