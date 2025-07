Intesa corre ancora e vede utili oltre 9 miliardi a fine anno

Intesa Sanpaolo chiude un altro bilancio con conti decisamente in ottima salute. La banca guidata da Carlo Messina ha chiuso il primo semestre 2025 con un utile netto in crescita del 9,4% a 5,2 miliardi, dai 4,7 del primo semestre 2024, battendo le attese degli analisti. Numeri che, oltre che a provocare lo strappo del titolo in Borsa (+2,2% subito dopo la diffusione dei conti) hanno impattato sulla remunerazione degli azionisti, tanto che da Intesa hanno sottolineato un significativo ritorno cash per i soci: circa 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre (di cui circa 3,2 miliardi previsti come acconto dividendi da distribuire nel prossimo novembre), che si aggiungono al buyback pari a 2 miliardi di euro avviato a giugno 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Intesa corre ancora e vede utili oltre 9 miliardi a fine anno

