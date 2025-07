Interrompiamo i legami accademici con chi è coinvolto nelle violenze.

"La Scuola Normale non farà accordi futuri con le universita` e gli enti di ricerca israeliani implicati nelle violenze a Gaza e in Cisgiordania". Dopo l’Università di Pisa, anche la Normale si schiera contro gli atenei israeliani a favore delle politiche di Tel Aviv contro la Palestina. È quanto ha approvato il Senato Accademico della Scuola in piazza dei Cavalieri, con una mozione che rafforza e dà continuità alla linea di condotta già intrapresa nel marzo 2024 con cui si impegnava a valutare ogni singolo progetto che includesse l’uso della ricerca accademica a fini civili o militari. La deliberazione votata martedì, però, va oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it