Inter Women goleada la Rangers e due su due in amichevole! Contro le scozzesi è 5-2

Inter Women, pokerissimo alle scozzesi del Rangers W.F.C.: show offensivo e segnali positivi in vista della stagione. L’ Inter Women prosegue con il piede giusto il ritiro estivo in Alto Adige, superando con un netto 5-2 le Rangers W.F.C. sul campo di Stegona. Un test internazionale ricco di spunti e di segnali positivi per il tecnico nerazzurro, che ha potuto apprezzare l’intensitĂ e l’organizzazione della sua squadra. La partenza è subito autoritaria: al 5’, Magull – centrocampista tedesca arrivata in estate – sfiora il vantaggio con un destro che scheggia il palo. Poco dopo è Bowen a colpire la traversa sugli sviluppi di un cross, mentre la portiera scozzese Ivarsdottir si esalta con interventi decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, goleada la Rangers e due su due in amichevole! Contro le scozzesi è 5-2

