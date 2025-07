Inter Under-23 Avitabile | Emozione indescrivibile Impaziente di iniziare!

Nei giorni scorsi l’Inter Under-23 ha ufficializzato l’acquisto di Tommaso Avitabile, giovane terzino reduce dall’esperienza in Serie D col Ciliverghe. Queste le prime parole del calciatore, entusiasta di iniziare sotto la guida di Stefano Vecchi. CARATTERISTICHE – Tommaso Avitabile, intervistato da Inter TV, ha comunicato tutta la sua emozione nell’intraprendere questa nuova avventura insieme all’Inter Under-23: « Appena arrivato c’è stato subito un grande impatto. Sono rimasto subito contento, è un’emozione indescrivibile e non vedo l’ora di iniziare quest’avventura. La mia caratteristica fondamentale, che posso dire che mi contraddistingue, è la velocitĂ . 🔗 Leggi su Inter-news.it

