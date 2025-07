Inter U23 countdown all’esordio in Serie C | si riparte dal calciomercato per sostituire Zanchetta? Le ultime

Inter U23, previsto per il 16 agosto il debutto contro il Lumezzane. Servono nuovi rinforzi dopo l’infortunio di Zanchetta? Le ultime. In casa Inter U23 cresce l’attesa per l’esordio ufficiale in Serie C, fissato per sabato 16 agosto alle ore 21:00 contro il Lumezzane. Dopo il sorteggio nel Girone A, la seconda squadra nerazzurra guidata da Stefano Vecchi si prepara al debutto con un calendario già definito e una rosa che sta prendendo forma attraverso test estivi e lavoro tattico in vista della prossima stagione di Serie A. Nel frattempo, domenica 3 agosto, l’ Inter U23 sarà protagonista di un’amichevole “in famiglia” contro la Prima Squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, countdown all’esordio in Serie C: si riparte dal calciomercato per sostituire Zanchetta? Le ultime

Calcio / Il chiaravallese Alessio Cacciamani fa il suo esordio in Serie A con il Torino contro l’Inter - Il classe 2007 ha fatto il suo ingresso in campo contro i nerazzurri, sostituendo Lazaro. Ha fatto parte della Biagio Nazzaro dai Piccoli Amici agli Esordienti.

Monterrey-Inter, formazioni ufficiali per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club! - È finalmente arrivata la prima formazione ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri fanno il loro debutto al Mondiale per Club 2025 contro i messicani del Monterrey, in una sfida valida per il Gruppo E.

#SerieC 2025/26, il calendario: #InterU23 esordio contro il Novara di Zanchetta, ex allenatore dell'Inter Primavera Campione d'Italia. Prima in casa contro la Pro Patria. Derby con l'Alcione alla decima.

Inter, Bonny si presenta così: bandierone nerazzurro in spalla e foto da bambino con la maglia dello scudetto: "Un bambino con un sogno. Forza Inter".

Serie C 2025/26, il calendario: Inter U23, esordio contro il Novara di Zanchetta; Due diciottenni a San Siro: Topalovic e Zanchetta sognano l'esordio con l'Inter; Novara, Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore degli azzurri.

