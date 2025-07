Inter Nkunku può essere l’alternativa a Lookman | quanto chiede il Chelsea

2025-07-30 15:34:00 Fermi tutti! Lookman è il primissimo obiettivo per l’attacco dell’Inter: come possibile alternativa non tramonta la pista che porta a Nkunku, in uscita dal Chelsea. Ademola Lookman è il grande obiettivo dell’Inter per l’attacco. Da Viale della Liberazione è arrivata all’Atalanta un’offerta ufficiale da 42 milioni piĂą 3 di bonus: una cifra importante, ma non sufficiente per i bergamaschi, che continuano a chiedere 50 milioni di euro. Anche se, come sta filtrando nelle ultime ore, la proposta giusta per chiudere potrebbe essere di 43 milioni piĂą 5 di bonus. LOOKMAN TRA INTER E ATALANTA: COSA SUCCEDE ORA Il nigeriano è il nome su cui Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno dirottando le energie e i fondi di Oaktree. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

