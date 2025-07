Inter Nkunku l’alternativa a Lookman

“Inter, c’è anche Christopher Nkunku in lista. Il calciatore francese del Chelsea è una delle prime alternative ad Ademola Lookman, che resta la prioritĂ . Per il calciatore dell’Atalanta è stata presentata un’offerta scritta di 45m€ bonus inclusi”. Questo quanto ha dichiarato il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano. Percassi: “L’Inter è una societĂ molto amica”. Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto durante la presentazione di Honest Ahanor facendo il punto sulla situazione legata ad Ademola Lookman: “Ademola da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via, non è un segreto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Inter, Nkunku l’alternativa a Lookman

In questa notizia si parla di: inter - lookman - nkunku - alternativa

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

#Inter , nuovo nome come alternativa a #Lookman : si tratta di #Nkunku - #DCM Vai su X

GdS - Chivu ha deciso di cambiare radicalmente l’impostazione tattica dell’Inter, adottando un approccio più moderno e vicino agli standard europei. Il modulo principale non sarà più il 3-5-2, che diventerà solo un'alternativa. Vai su Facebook

Inter, Nico Gonzalez tra le alternative a Lookman: proposto anche Sancho, su cui c'è la Juventus; Calciomercato Inter, nuova offerta per Lookman all'Atalanta. Cosa manca per chiudere; Sky – Lookman, c’è una promessa: Inter, offerta non trattabile e tempi brevi. Oaktree ha….

Romano: “Lookman vuole solo l’Inter, a che punto siamo. Nico Gonzalez? Zero. Nkunku piace” - Nuovi aggiornamenti da Fabrizio Romano su Ademola Lookman, l'offerta dell'Inter resta sul tavolo dell'Atalanta, come confermato da Percassi stesso. Riporta fcinter1908.it

Inter, il piano B di Lookman ha un nome: affare con il Chelsea - Una novità assoluta in casa Inter per un intreccio di calciomercato con il Chelsea. Come scrive news.direttagoal.it