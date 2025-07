Inter-Lookman trattativa calda | offerta salita a 45 milioni ma l’Atalanta non cede

Inter Lookman, prosegue la trattativa: i nerazzurri alzano l’offerta a 45 milioni, ma l’Atalanta non cede: ecco quanti ne vuole Il pressing dell’Inter su Ademola Lookman si fa piĂą concreto. La dirigenza nerazzurra, spinta dalla volontĂ di chiudere l’affare rapidamente, ha alzato la propria offerta: 45 milioni complessivi, con una nuova struttura rispetto alle proposte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter-Lookman, trattativa calda: offerta salita a 45 milioni, ma l’Atalanta non cede

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter e Atalanta: la trattativa che può cambiare tutto L'Inter non molla la presa su Ademola Lookman, attaccante nigeriano che ha attirato l'interesse di mezza Serie A. L'offerta è chiara: 42 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus legati alle prestazioni del gio

L'offerta per #Lookman di 45 milioni di euro bonus compresi è il numero limite dell'Inter, intesa come proprietà (Oaktree) Romano

Lookman-Inter, offerta da 42+3 milioni. LIVE; LIVE! Inter, è il giorno di Lookman: pronto il rilancio a 43 milioni; Calciomercato: l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter per Lookman, Fulham e Celtic su Chiesa.

Inter-Lookman, si chiude solo per 50 milioni - Inter e Atalanta ieri si sono date appuntamento in via Rosellini per trattare, a margine del Consiglio di Lega, ... Lo riporta ilmessaggero.it

Lookman-Inter, fumata nerazzurra. Marotta ritocca ancora l’offerta, ma la Dea non scende da 50 milioni - C’è l’accordo con il nigeriano, non ancora fra i club: in via della Liberazione vogliono chiudere in fretta. msn.com scrive