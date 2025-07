Inter Lookman Biasin | Si cerca la chiave per il nigeriano ben lo sapete Ieri è arrivata la seconda offerta ufficiale…

Inter Lookman, Biasin, i nerazzurri hanno alzato la proposta per l'attaccante nigeriano. La Dea però resiste: la richiesta resta di 50 milioni. La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra nel vivo. Dopo i primi sondaggi e un'offerta iniziale da 40 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta ufficiale: 42 milioni di parte fissa più 3 di bonus, per un totale di 45 milioni potenziali. Lo ha riportato oggi Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW. «L'Inter cerca la chiave per Lookman, ben lo sapete. Ieri è arrivata la seconda offerta ufficiale all'Atalanta: 42 milioni di parte fissa + 3 di bonus.

Niente Lookman, il nuovo piano dell'Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l'Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta "coraggiosa" dell'Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L'Inter punta Lookman, ma l'Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall'Inter.

L'eventuale innesto dell'esterno nigeriano arricchirebbe ulteriormente il reparto offensivo, che conterebbe su Lautaro, #Thuram, #Lookman, Bonny e Pio Esposito. La linea dell'#Inter è definita: non ci saranno cessioni eccellenti in attacco per finanziare l'opera

L'Inter non ha mai preso in considerazione Nico Gonzalez. - Fabrizio Biasin

