Inter e Napoli nella bufera | addio alla Champions League

Inter e Napoli costrette a puntare sul campionato, la Champions League diventa un sogno irraggiungibile per i due club Le due big arrivano alla nuova stagione dopo aver animato una delle lotte più appassionanti per lo Scudetto degli ultimi anni, in cui però ha avuto la meglio il Napoli di Antonio Conte. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande qualità e determinazione, contendendosi il titolo fino all’ultimo turno di campionato. Tuttavia, questo slancio non garantisce automaticamente una continuità di successi, soprattutto considerando le sfide extra campionato che le attendono. Ora, tra aspettative alte e nuove ambizioni, Inter e Napoli si preparano a confrontarsi con un calendario impegnativo che metterà sia a dura prova la loro capacità di gestire contemporaneamente Serie A e Champions League, che a costringerle a fare una scelta netta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

