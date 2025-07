Inter dove vedere tutte le amichevoli C’è una novità assoluta

L’ Inter si prepara a vivere un precampionato molto seguito grazie a una copertura televisiva e streaming pensata per raggiungere il più ampio pubblico possibile. Le amichevoli estive, tappe fondamentali per mettere alla prova la squadra di Christian Chivu in vista della nuova stagione, saranno trasmesse principalmente su DAZN, la piattaforma streaming ormai punto di riferimento per gli appassionati di calcio. Non mancheranno però occasioni per chi non è abbonato, perché grazie a un’importante partnership tra DAZN e Warner Bros. Discovery, alcune partite saranno visibili anche in chiaro sul canale NOVE. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive - L’Inter è pronta a ripartire. Sabato 26 luglio scatterà ufficialmente la nuova stagione dei nerazzurri con il raduno ad Appiano Gentile, ma già domani alcuni giocatori cominceranno a varcare i cancelli della Pinetina per le prime valutazioni fisiche individuali.

Amichevoli Inter, tre in programma: fissate le date e uno stadio – Sky - Il 26 luglio Appiano Gentile riapre ufficialmente i battenti per quanto riguarda il ritiro della squadra di Chivu.

Amichevoli Inter, ecco le date: una gara in un prestigioso stadio del Sud Italia - AMICHEVOLI INTER. Si avvicina l’inizio della preparazione estiva dell’Inter in vista della stagione 2025/26, e la dirigenza nerazzurra non è impegnata solo sul fronte mercato.

? DOVE VEDERE LE AMICHEVOLI DELL'INTER: • 1) Domenica 3 agosto ore 10.30 Inter-Inter U23 su Dazn • 2) Venerdì 8 agosto ore 20:00 | Stade Louis-II, Montecarlo AS Monaco - Inter su Dazn in diretta e su NOVE in differita • 3) Martedì 12 agosto, ore Vai su Facebook

Inter, fissate le amichevoli: programma, avversarie e biglietti, tutte le info - Gli appuntamenti estivi dell’Inter e le info per assistere alle amichevoli: gli uomini di Chivu affronteranno Monaco, Monza e Olympiacos ... Si legge su fcinter1908.it

Inter, l'amichevole in famiglia con l'Under 23 in esclusiva su DAZN - Lautaro Martinez e compagni si preparano in vista della stagione 2025/26 contro la neonata seconda squadra allenata da Stefano Vecchi. Lo riporta calcioefinanza.it