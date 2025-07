Inter Chivu novità tattiche | Zalewski e Luis Henrique i jolly del nuovo corso | come verranno gestiti i due talenti

Inter Chivu, il tecnico romeno punta su duttilità e qualità: il polacco e il brasiliano saranno protagonisti nel suo 3-4-2-1. Il ritiro estivo ad Appiano Gentile sta rappresentando un vero laboratorio tattico per Cristian Chivu, chiamato a traghettare l’ Inter verso un nuovo ciclo. Dopo le prime sedute di preparazione, il tecnico nerazzurro ha iniziato a delineare le linee guida del suo sistema, puntando forte sulla duttilità di alcuni giocatori. Tra questi, due nomi stanno emergendo come possibili protagonisti in ruoli nuovi e centrali: Nicola Zalewski e Luis Henrique. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l’ex allenatore della Primavera avrebbe già individuato nei due esterni i jolly ideali per il suo 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Chivu, novità tattiche: Zalewski e Luis Henrique i jolly del nuovo corso: come verranno gestiti i due talenti

In questa notizia si parla di: chivu - inter - novità - tattiche

