Inter Chivu dopo Lookman si pensa alle cessioni | centrocampo e attacco affollati

Inter Chivu, l’allenatore nerazzurro ha segnalato alla dirigenza l’eccesso di alternative in due reparti: ora servono uscite mirate. Mentre l’ Inter lavora per definire l’arrivo di Ademola Lookman, le prossime mosse riguarderanno il mercato in uscita. Come riporta Tuttosport, il club di Viale della Liberazione dovrà concentrarsi sullo sfoltimento della rosa non appena verrà archiviata la trattativa con l’ Atalanta. Secondo il quotidiano, l’allenatore Cristian Chivu avrebbe già segnalato alla dirigenza la necessità di intervenire con alcune cessioni: «Una volta chiusa la pratica legata a Lookman, l’Inter dovrà pensare a vendere ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Chivu, dopo Lookman si pensa alle cessioni: centrocampo e attacco affollati

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l'Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l'Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell'Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di "La Politica nel Pallone", ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l'ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Video-editoriale del 20.7.2025 Non solo #Lookman, cosa pensa il grande ex #Inter Marco #Materazzi su #Chivu #Calhanoglu e #Leoni. Ne parlo qui: https://youtu.be/Dbz3QrmnsW4

