Inter annuncio da Parma | Costa più di 40 milioni E su Chivu… | ESCLUSIVO

Le ultime sui nerazzurri e sui talenti crociati nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube Giovani di talento e di grande prospettiva. Come Giovanni Leoni, ma non solo. Il progetto Parma è sicuramente da associare alla parola gioventù, anche per quanto riguarda la guida scelta in panchina: Carlos Cuesta. Futuro Leoni, Inter avvisata (LaPresse) – Calciomercato.it E proprio di Parma e dei suoi giovani, con il grande interesse dell’ Inter nei confronti di Leoni, abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube con ospite Gabriele Majo, direttore di ‘StadioTardini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, annuncio da Parma: “Costa più di 40 milioni. E su Chivu…” | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: parma - inter - annuncio - costa

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Parma, grande con le grandi: ecco il dato che fa sperare l’Inter - di Redazione Parma, la squadra di Chivu si prepara ad affrontare il Napoli: c’è un dato che fa sperare l’Inter.

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - di Redazione Calciomercato Inter, la società nerazzurra ha messo gli occhi sull’attaccante del Parma Bonny: le ultime.

Frendrup costa: almeno 20 milioni. Però con il Genoa il canale è sempre aperto come dimostra il prestito di Carboni e le chiacchiere per De Winter. L'alternativa è Keita del Parma, che Chivu conosce benissimo. Il belga è un profilo simile a quello del danes Vai su X

Nessuno sconto per Lucca, ma anche il giocatore del Parma - che piace tanto all'Inter - costa tanto Vai su Facebook

Addio Inter, clamoroso: Può andare alla Juventus! | Calciomercato; Chivu, manca solo l'annuncio: firmerà un biennale; UNDER 15, ANDATA QUARTI DI FINALE: PARMA-INTER 1-1 (video integrale).

Inter, non solo Leoni: il CT annuncia un altro affare col Parma - Il calciomercato dell’Inter potrebbe passare ancora dal Parma, per l’annuncio che arriva dal CT, in merito all’addio dal Parma. Da informazione.it

Inter-Leoni, l’ultima mossa del Parma fa ben sperare: affare all’orizzonte? - L'Inter continua a non mollare Giovanni Leoni per la difesa della prossima stagione. Lo riporta spaziointer.it