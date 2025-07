Intelligenza Artificiale e Progettualità Urbana | l’Architettura incontra il futuro

Intelligenza artificiale e innovazione urbana: un incontro tra tecnologia, percezione e paesaggio nella progettazione architettonica.. In vista dell’evento “ Intelligenza Artificiale e nuove progettualità urbane: applicazioni pratiche ”, in programma domani alle ore 18:00 presso la Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria, abbiamo intervistato telefonicamente la giornalista e architetto Antonella Postorino, responsabile del Centro Studi Anassilaos per l’Architettura e il Paesaggio, nonché ideatrice e coordinatrice dell’incontro. L’evento, inserito nell’ambito dell’Estate Reggina 2025, vedrà la partecipazione di esperti del settore per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella progettazione urbana, con particolare attenzione agli aspetti culturali, percettivi e paesaggistici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

