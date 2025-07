Intascavano la pensione di una parente morta | madre e figlio denunciati dalla Gdf

Hanno continuato a percepire per anni la pensione sociale di anzianità di una loro parente morta nel 2005, intascando indebitamente circa 400mila euro. Madre e figlio sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Milano per truffa aggravata ai danni dello Stato. A far emergere la vicenda sono state le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, che hanno ricostruito il meccanismo fraudolento: gli indagati, figlia e nipote della pensionata deceduta a marzo 2005, hanno approfittato della mancata segnalazione della morte e dell’esistenza di un conto corrente cointestato, aperto poco prima del decesso della donna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Intascavano la pensione di una parente morta: madre e figlio denunciati dalla Gdf

In questa notizia si parla di: pensione - parente - morta - madre

Intascavano la pensione di una parente morta: madre e figlio denunciati dalla Gdf; Cadavere della madre nel freezer per due anni, Sandro Mallus confessa: Mi serviva la pensione; Tiene il corpo della madre in freezer per due anni: «Mi servivano i 500 euro di pensione, erano la mia unica e.

Intascavano la pensione di una parente morta: madre e figlio denunciati dalla Gdf - Leggi su Sky TG24 l'articolo Intascavano la pensione di una parente morta: madre e figlio denunciati dalla Gdf ... Si legge su tg24.sky.it

Incassano 400mila euro di pensione della nonna morta 20 anni fa - I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno scoperto e denunciato madre e figlio che per anni hanno continuato a beneficiare indebitamente della pensione sociale di anzianità della propria co ... Secondo msn.com