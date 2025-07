È successo davvero: Antonio ha chiesto a Valentina di sposarlo nella sesta puntata di Temptation Island 2025, andata in onda ieri sera su Canale 5. Quella che ha aperto la settimana del gran finale: stasera, infatti, va in onda l’ultima. Ma non finisce così: domani, infatti, c’è un altro appuntamento con il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia. E sarà davvero l’ultimo atto di questa edizione, in cui tutte le coppie di questa stagione torneranno per un confronto, ad un mese di distanza dal rientro a casa. Un faccia a faccia conclusivo che svelerà se le scelte fatte davanti al falò sono state davvero definitive. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Intanto è finita la storia tra Sarah e Valerio