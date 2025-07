Due piloni solidi ed esperti arrivano a irrobustire la mischia del Valorugby. Riccardo Brugnara e Nicolò Dell’Amico hanno entrambi 31 anni e giungono dal Petrarca, club padovano con il quale hanno vinto lo scudetto 2024. Ora fanno ufficialmente parte del team granata guidato da Marcello Violi. Brugnara, pilone sinistro, è nato a Mantova nel dicembre ‘93; cresciuto nel club cittadino, ha compiuto a 18 anni un coraggioso balzo in Inghilterra per formarsi nella patria del rugby. Lassù ha vestito le maglie dei Leicester Tigers, dei Doncaster Knights e della Loughborough University. Al ritorno in patria solo grandi club: prima Rovigo (2017-19), poi Calvisano (2019-23), quindi Petrarca (2023-25). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ingaggiati due super piloni. Sarà un Valorugby blindato