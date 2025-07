Influencer sanzionati dall’Agcom e Rai controllata dal Parlamento | cosa c’è nella riforma dei media del centrodestra

Sette consiglieri, di cui sei eletti dal Parlamento e uno indicato dai dipendenti dell’azienda. Così potrebbe essere composto in futuro il Consiglio d’amministrazione della Rai se andrĂ in porto il disegno di legge di riforma del settore radiotelevisivo che la maggioranza depositerĂ questa mattina in commissione Lavori pubblici al Senato. A dar conto dei contenuti del ddl è Il Messaggero. A spingere la maggioranza a uscire dall’impasse e riformare la Rai, va detto in primis, è un’esigenza “esterna”, ossia l’entrata in vigore dal prossimo 8 agosto dello European Media Freedom Information Act, la nuova normativa europea che garantisce trasparenza e indipendenza dei media, sulla base della quale l’Italia rischierebbe sanzioni proprio sul nodo della Rai. 🔗 Leggi su Open.online