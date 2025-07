Indennità di sostituzione DSGA rilevazione oneri entro il 30 settembre 31 agosto per scuole dimensionate NOTA

Le scuole possono accedere alla piattaforma SIDI per segnalare i costi legati alla sostituzione temporanea del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), come previsto dai contratti collettivi del comparto istruzione. Lo ha comunicato il MIM con nota del 30 luglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostituzione - dsga - scuole - nota

Sostituzione DSGA per breve periodo: l’incarico non può eccedere i 3 mesi consecutivi - L'Aran con orientamento del 12 giugno riepiloga la normativa relativa allo sostituzione del titolare dell’incarico di DSGA per un breve periodo.

Quindi di nuovo si dovranno fare graduatorie per le sostituzioni dei dsga assenti tutto l'anno o per incarichi su posti vuoti. Se non disponibili, l’incarico sarà conferito ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza Vai su Facebook

Indennità di direzione facenti funzione DSGA, indicazioni operative e scenari per la liquidazione – NOTA; Incarichi di EQ e sostituzione DSGA: il Ministero rettifica i modelli. Le istruzioni operative; Rilevazione indennità di sostituzione del DSGA a.s. 2023/24.