Indennità di sostituzione DSGA | al via la rilevazione degli oneri NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha avviato la procedura per la rilevazione dei costi sostenuti dalle scuole per l’indennità di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Le istituzioni scolastiche potranno inserire i dati sulla piattaforma SIDI per l’anno scolastico 20242025. Rilevazione oneri e finalità La rilevazione, attiva fino al 30 . Indennità di sostituzione DSGA: al via la rilevazione degli oneri NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: rilevazione - indennità - sostituzione - dsga

Indennità di sostituzione DSGA, rilevazione oneri entro il 30 settembre, 31 agosto per scuole dimensionate. NOTA - Le scuole possono accedere alla piattaforma SIDI per segnalare i costi legati alla sostituzione temporanea del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), come previsto dai contratti collettivi del comparto istruzione.

Indennità di sostituzione DSGA, rilevazione oneri entro il 30 settembre, 31 agosto per scuole dimensionate. NOTA Vai su X

Indennità di sostituzione DSGA, rilevazione oneri entro il 30 settembre, 31 agosto per scuole dimensionate. NOTA; Rilevazione indennità di sostituzione del DSGA a.s. 2023/24; Indennità di sostituzione del DSGA, rilevazione disponibile fino al 30 settembre. NOTA.